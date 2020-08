Alejandro Fantino tiene coronavirus: "Nos puede pasar aunque uno se cuide"

domingo, 9 de agosto de 2020 00:33

"Nos puede pasar aunque uno se cuide". Con esas palabras, Alejandro Fantino confirmó que le hicieron el hisopado y que dio positivo en coronavirus. El conductor de América reveló su estado de salud este sábado en la noche e indicó que está bien de salud pero que había decidido someterse a esta prueba porque el viernes había tenido algunos síntomas que coinciden con COVID-19.

"Me gustaría estar acá para contarles otra cosa, pero les tengo que comunicar que a eso de las 2 de la mañana me empezó a doler el cuello y a picar apenas la garganta. Esto fue viernes a la noche. Esta mañana me levanté y sentía lo mismo y poco de dolor corporal. Llamé a mi médico, quien me dijo que me hisopara, me hisopé y automáticamente me aislé", comenzó explicando Fantino desde su casa.

El video lo subió a Instagram y en tal solo una hora ya tenía casi 32 mil reproducciones y cientos de mensajes alentándolo a cuidarse y por su recuperación.

"Hace un rato me llegó el resultado: COVID-19 positivo", confirmó. "Estoy perfecto, estoy bien, no tengo fiebre, ni dolores ni tos. Pero bueno, soy positivo de Covid, así que por unos días, en realidad hasta que me pase, ojalá sea pronto, pero van a ser 14 días de entrada... a cuidarme, aislado, solito, me tirarán la comida por debajo de la puerta, bien cuidado por mi médico y esperando que esto pase", agregó.

"Nos puede pasar aunque uno se cuide, puede pasar y pasó. Me pasó, justo ayer lo estábamos hablando en el aire (de Fantino a la Tarde). Cuidense, de todas maneras está en los lados", finalizó.

El viernes, el periodista había regresado al canal para emitir el programa Fantino a la Tarde desde allí con el equipo de Marcela Tauro, Luis Ventura, Fernanda Carbonell, Eduardo Battaglia y Mauricio D'Alessandro. Las 2 semanas previas, la transmisión había sido desde su casa porque el 21 de julio pasado, una de las productoras del ciclo había contraído coronavirus.

Por aquel entonces explicó que estaba transmitiendo desde una "pequeña oficina" que tiene en su casa por precaución. "Hace un tiempo les dije que era muy factible que la televisión argentina caminara de esta manera, haciendo teletrabajo y programas desde la casa. Eso realmente pasó, hoy nos toca estar en casa porque se activó el protocolo por una compañera, Débora, a la cual le hicieron el hisopado y dio positivo de coronavirus. Ella trabaja en la productora, Jotax, en la parte de producción", contó en ese momento.

"América tiene todo muy controlado y muy bien armado, por eso si bien no tenemos contacto estrecho con Deby, que está más bien ligada al control y además trabaja siempre con mucho cuidado usando protectores, esto es lo que nos toca seguir: por 14 días debemos hacer nuestro programa desde casa", dijo Fantino entonces. "Creo que no cambia la forma de hacer televisión desde mi casa. De la misma manera que me visto para estar en el estudio, lo hago acá. No tengo una malla puesta abajo, ni un pantalón corto, estoy con jean, zapatos y un saco. Quiero hacer el mejor programa posible. Trabajamos de la misma manera", agregó por aquel entonces.

Ahora restará saber si sus compañeros de estudio se contagiaron. Lo más probable es que la semana que viene, todos vuelvan a transmitir desde sus hogares.