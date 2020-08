Tras la reacción de Susana Roccasalvo, Tomás Dente confesó: "me sentí censurado, humillado"

sábado, 8 de agosto de 2020 00:33

La semana pasada Susana Roccasalvo cometió un fuerte exabrupto al aire en Nosotros a la mañana cuando enfureció por los comentarios de Tomás Dente. Todo fue a cuento de la causa que la conductora de Implacables inició para determinar quien era la que la llamaba los fines de semana cuando estaba en vivo vía Zoom, lo que hacía que se caiga la conexión y el programa saliera desprolijo.

Como la investigación judicial determinó que el número de teléfono pertenecía a Lío Pecoraro, panelista de Todas las tardes, Dente había instado a Roccasalvo a intentar conciliar con su colega de forma personal. Indignada, Susana explotó: “En vez de callarte la boca o solidarizarte conmigo, te ponés en monje”.

En ese punto, Tomás la frenó: “Susana, es muy grave lo que hacés. No podés mandar a censurar a una persona”. Esa fue la gota que rebalsó el vaso y la entrevistada se plantó firme con el Pollo Álvarez contra Dente: “¡¿Qué me estás diciendo?! Pollo, sacame a esta persona. Sacame a esta persona, yo les di una nota porque tengo un problema. Sacámelo o corto. No quiero escuchar la estupideces que dice este tipo. Que hable cuando corto. No quiero que esto sea un reality. Escuchalo vos a Tomás Dente. Yo no tengo ganas. ¿Cómo me voy a sentar con el enemigo?”.

Esa mañana, Dente optó por cederle el espacio a Roccasalvo y luego tuvo el momento para responderle: “Creo que está un poquito desbordada por la situación y que a veces uno cuando está enojado no direcciona bien los enojos. (…) No me molestó nada y tampoco quiero entrar en una discordia ni una grieta. Tal vez el hecho del 'callate, no hables', que te censuren como periodista sin la posibilidad de decir o preguntar es difícil”.

Y lejos de quedar en el olvido, Tomás Dente anticipó a Ciudad que irá hasta las últimas consecuencias contra Susana Roccasalvo. “Le voy a mandar una carta documento pidiendo una retractación pública. En caso de que ella no se retracte, intentaremos una mediación, y si eso no sucede haré una demanda por daño moral”.

Con el patrocinio de la abogada Guadalupe Guerrero, Dente se explayó sobre los motivo de su decisión extrema: “Me sentí agraviado, censurado, humillado públicamente, y sus modos al reaccionar afectaron mi libertad de expresión. Me hizo pasar por una situación de violencia, escarnio, dijo que yo decía pavadas, fue un acto de censura. Yo intenté conciliar todo el tiempo, estaba haciendo mi trabajo, no opiné sino que pregunté y a pesar de mi espíritu conciliador no obtuve respuesta”.

Ante el panorama de una causa civil que implique un resarcimiento económico, afirmó: “No me interesa la plata y en todo caso la voy a donar. Yo con ella nunca había tenido problemas. De hecho es la primera vez que mando o me mandan una carta documento. Pero es por la situación televisiva fea, desagradable y desafortunada que tuve que pasar. Yo estaba haciendo mi trabajo como ella lo hace más de 30 años”.

Fuente: Ciudad.com