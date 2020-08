"Me cansé de callarme": Laurita Fernández habló del supuesto romance con Marcelo Tinelli

View this post on Instagram

FELICES ESTAMOS!!!!! Primera semana del @cantando2020 No puedo estar mas agradecida a vos @angeldebritooki , a toooodo el equipazo que nos acompau00f1a, al @eltrecetv , @lafliaok , @marcelotinelli , y por sobre todo a Ustedes que nos hacen el aguante todas las noches!!! Con muchas ganas de hacerlos olvidar de todos los problemas diarios y pasarla Bien !!! Nos vemos el Lunes 22.30 hs!