Lizy Tagliani compartió un video inédito de La Floppy

No soy muy de decir todo pero con esto de no vernos descubru00ed que extrau00f1o a la gorda piu00f1ata @floppycucu hemos pasado muchas cosas juntas la verdad la mayoru00eda de las veces no la aguanto que este tan pendiente de mi... pero es como un amor de hermanos yo le puedo hacer cualquier cosa pero nunca nadie le va a hacer dau00f1o mientras yo me entere... lo que pesa es de amor lealtad predisposiciu00f3n amistad encondicional me habru00e1n querido de mil maneras mejores peores pero como esta loca nunca jamas nadie. #travasencible ah no te olvides de comprarme lo que te pedu00ed jajajajjajajajaa. Te quiero