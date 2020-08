Lizardo Ponce se olvidó la letra en pleno Cantando y pudo zafar

sábado, 8 de agosto de 2020 00:14

La mente se le puso en blanco y a penas habían pasado unos minutos del inicio de la presentación en el escenario del Cantando 2020, Lizardo Ponce se bloqueó. Sucedió en la noche de este viernes cuando el influencers interpretaba la canción "La cobra" de Jimena Barón, con su coequiper Lucía Villar.

El "bloque" se dio cuando a él le tocó interpretar su estrofa y al no poder seguir se tapó la cara y dejó al descubierto el olvido. Sin embargo, tanto el jurado como los conductores del certamen, Ángel de Brito y Laurita Fernández, lo alentaron a no detenerse y seguir cantando. Así fue como se puso de pie y pudo terminar el tema musical, lo que llevó a que se ganara una ovación de todos al final.

"Estaba nervioso. No me pasó nunca olvidarme la letra, perdón. Estuvimos ensayando un montón, perdón", lamentó el joven que fue felicitado por Nacha Guevara porque pudo salir del aprieto y seguir cantando.

"A todo el mundo le pasa, lo importante es como uno lo resuelve. Pasa, pasa", señaló Nacha y agregó: "te puede pasar de todo, lo importante es cómo lo resuelve uno". También destacó que lo "aplaudió todo el mundo" y sobre la interpretación reconoció que arrancó "bien".

"Estas acostumbrado en tus redes a hablar de todo el mundo y ahora te pusiste del otro lado. Es una visión más completa de esa relación y si lo llevas bien te vas a sostener", recomendó Guevara quien subrayó que Lizardo pudo salir adelante también porque se "apoyó" en la silla para tomar fuerza.

Por su parte, Karina "La Princesita" puntualizó que el "fuerte" de Lizardo "no es lo vocal" y para crecer "se puede potenciar con otras cosas". "Te lo digo yo que he tenido una carrera donde no fue lo fuerte lo vocal. Si ustedes no tienen fuerte lo vocal pueden potenciarlo con la actitud", recomendó.

Pepe Cibrián indicóque "cuando uno se equivoca en el escenario, hay que seguir adelante" sin marcar el error, sino ignorarlo para no generar la atención del público. "Sos una persona muy timida, conjugas un personaje. Sos muy tímido, ingenuo e inocente. Ahí te hiciste mier** porque no tenes oficio", puntualizó.

Finalmente Moria Casán le recomendó que pusiera más actitud en el cuerpo al momento de moverse en la pista.