Hernán Drago le puso fecha a su retiro: "tuve la suerte de vivir una vida muy linda"

sábado, 8 de agosto de 2020 00:00

Hernán Drago, el modelo que cada noche acompaña a Guido Kaczka en Bienvenidos a bordo, habló del tiempo de su retiro y reveló que ya tiene una fecha pensada para irse cuando las cámaras se apaguen.

Así lo reveló en diálogo con pronto.com, medio al que le confesó dónde esconde su refugio, ese al que quiere ir a vivir lejos del Gran Buenos Aires. "Lo tengo canalizado y no falta mucho para eso: creo que será en no menos de seis años pero tampoco más de ocho. Si Dios quiere y no pasa nada en el medio, me quiero ir a vivir allá. Tengo una casita en Bariloche, es mi refugio y mi lugar, y trabajo mucho en ese sentido también. Sé que todo lo que estoy haciendo ahora es lo que me va a permitir irme para allá", contó en a entrevista.

"Cuando se prenden las cámaras, soy igual que cuando se apagan pero sé que ese es mi trabajo porque no quiero vivir delante de cámara: yo me quiero ir a vivir al sur. Pero entiendo que hacer las payasadas que hago con Guido delante de cámara, me va a permitir acercarme a mi sueño. Por suerte, me divierte y combino el placer con la parte laboral. Cuando en el futuro me pregunten cómo me fui a vivir a Bariloche, responderé: ´Una vuelta me puse a bailar pavadas en lo de Guido, me fue bien y me vine a vivir a Bariloche´”, agregó Drago relevando sus sueños.

En ese escenario de emociones encontradas, Hernán contó que colecciona mates de cada uno de los lugares que visitó en Argentina. Es por eso que para las 150 muestras ya tiene pensado un futuro: colocarlos a todos en una vitrina de su casa en Bariloche.

"Voy a pensar: “Gracias a Dios tuve la suerte de vivir una vida muy linda, con mucho trabajo y con una calidad en el reconocimiento que no tiene precio para mí”. Cuando en Bariloche la gente me mire, con barba y 15 kilos de más y diga: “¿Este no era el pibe que bailaba y hacía reír en lo de Guido? ¿Qué hacés acá?”. Yo voy a responder: “¡Vine a vivir! Ya laburé 40 años, sí, soy yo”", aseguró Hernán.

¿Te imaginás con tantos kilos de más? le preguntó el periodista Nico Peralta, a lo que Hernán respondió sin dudar "Sí, me imagino y lo disfruto. No sé si 15, voy a tratar de buscar un equilibrio: a lo mejor son 2, 3, 5 o 10. Hago mucho ejercicio porque me gusta pero la realidad es que hoy no como todo lo que quisiera por este cuidado de la imagen que te cuento. Hoy no puedo comerme medio kilo de helado pero en aquel momento sí voy a poder. Si la felicidad me trae 3 o 4 kilos de más, bienvenido sea porque no voy a tener que hacer ninguna gráfica en calzoncillos".