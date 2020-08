Yanina Latorre y Lourdes Sánchez criticaron al jurado del Cantando 2020: "injusticia total"

viernes, 7 de agosto de 2020 09:28

Lola Latorre y Lucas Spadafora eligieron una difícil canción de Ricardo Arjona "Fuiste tú" y fueron muy criticados por el jurado. Luego de recibir un puntaje bajo, su mamá, Yanina Latorre opinó sobre la devolución y Lourdes Sánchez le agregó un condimento extra a la crítica que recibieron en la última gala del certamen.

"¿Yo me pregunto que tiene que ver la edad de Lola y Lucas? ¿Tienen que cantar festilindo? Cantaron hermoso, interpretaron, no desafinaron. Y lo más importante es que se arriesgan", comentó enojada Yanina a través de Twitter. Luego, respondió comentarios de los seguidores en la misma sintonía y cuestionó a Nacha Guevara: "Una injusticia total" y "Te juro que no lo entiendo" fueron sus frases sobre la devolución de la jurado.

Yo me pregunto q tiene q ver la edad de lola y lucas? Tienen q cantar festilindo? Cantaron hermoso, intrepetaron, no desafinaron. Y lo mas importante es q se arriesgan! #Cantando2020 — Yanina Latorre (@yanilatorre) August 7, 2020

Luego, se sumó Lourdes Sánchez que apoyó el avance que tuvo Lola Latorre y felicitó a Lucas Spadafora. A continuación y con un palito para el jurado, sugirió: "Que canten el jardín tin tin entonces".

Pienso lo mismo. Una injusticia total https://t.co/STWclPoafJ — Yanina Latorre (@yanilatorre) August 7, 2020

Te juro q no lo entiendo https://t.co/AHPiz0FJE7 — Yanina Latorre (@yanilatorre) August 7, 2020

Tienen que cantar Jardin Tin Tin entonces — Lourdes Sánchez (@lourdesanchezok) August 7, 2020

La devolución del jurado a Lola Latorre y Lucas Spadafora

Luego de que Lucas y Lola cantaron, Yanina se mostró emocionada en la pista por el avance de su hija y Nacha Guevara comenzó con su devolución: "Yanina dijo algo que es correcto, curiosamente, y es que son muy chiquitos. Eso es maravilloso porque tienen por delante la vida entera. Pero saben qué le falta a esto, además de la técnica, algo que enseña la vida: la verdad sobre el escenario. Ustedes lo están intentando, pero no llega a ser verdad. Elijan algo que esté más conectado a la verdad de ustedes. Limítense a interpretar algo cercano a sus vidas. Valoro la intención y la ilusión. Acostúmbrense a escuchar el 'no', que es algo que se escucha mucho en la vida del artista".

Karina La Princesita, les marcó la mala elección del tema y la edad: "A mí me pasa que soy la mamá de una nena que quiere cantar. Con ese mismo amor te voy a hablar. Fue una mala elección del tema, que es hermoso pero ellos no están a la altura en lo vocal. Lola entró calada al principio y las veces que fue arriba se nota que le costó, por eso quedaron al descubierto las fallas".

Por su parte, Pepe Cibrián coincidió con el resto del jurado: "Me pareció un cuento para chicos. Eran dos nenes de 10 años que son hermanitos, ella se puso la ropa de la mamá y él la del papá, pero era ropa que le quedaba grande. Eso es lindo para los papás que dicen "qué lindo", pero al mundo le importa que se haga bien". Y por último, Moria Casán valoró el esfuerzo respecto a la gala anterior: "Pidan perdón por ser tan jóvenes. No puedo creer lo bien que estuvieron. Rompieron reglas, que es un desafío. Noté que copulaban con las gargantas, algo súper tierno y romántico. Me sorprendió mucho Lola cuando empezó a hablando bajito, conociendo sus limitaciones, y con el agudo, porque no hizo un cacareo. Lucas estuvo divino y se comunicaron muy bien. Al ser tan pequeños, tienen las ganas amplificadas".

En total, tuvieron 17 puntos y pueden quedar en la cuerda floja para la próxima sentencia.

Fuente: El Trece