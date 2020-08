"No se van a morir por hacerme...", la irónica frase de Karina "La Princesita"

viernes, 7 de agosto de 2020 17:10

En 2019, el paso de Karina "La Princesita" por el Súper Bailando dejó decenas de notas con Hay que ver, el programa que conducen José María Listorti y Denise Dumas. Sin embargo, la cantante dejó en claro que no siempre le agradó hablar para ellos debido a una presunta incomodidad.

Es que durante este tiempo, un fuerte cruce con Fernanda Iglesias y otro con Dumas, hicieron entre otras cosas, que Karina no quiera dar más entrevistas al programa que se transmite por El Nueve, y lo hizo saber.

Fue justamente en Los Ángeles de la Mañana que contó su situación y sin filtro aclaró: "¿Puedo decir algo rápido? Agradezco que en LAM cuando te hacen una nota no te cortan ni te cambian de contexto, como hacen en Hay que ver, que es un papelón", disparó picante la artista.

Fue entonces que ese mismo día, un notero de El Nueve fue a buscarla para conocer de cerca su opinión. "¿Cómo estás con nosotros?", le preguntó el periodista, a lo que La Princesita respondió: "Bien. Yo primero le digo las cosas a quien se lo tengo que decir y después sí, lo repito".

"¿Estás muy enojada con nosotros?", repreguntó el cronista logrando así que la cantante le dijera que no. "Uno tiene derecho a elegir dónde se siente cómoda y en dónde no. Y yo no me siento cómoda, y está bien decirlo. Es tan normal en el ambiente ver a gente falsa. Yo soy tan sincera que por ahí les parece raro. Yo siento que hay algo conmigo y mirá que he pasado por un montón de programas que han hablado mal de mí y, sin embargo, siento que está bien. Pero uno sabe clasificar y yo siento que se ensañan con la gente. Me siento incómoda y prefiero preservarme".

"Ustedes entregan eso como programa y yo elijo no elegirlos. Di posibilidades. Ahora no me siento cómoda y no lo elijo. No tengo nada en contra del programa, lo vi varias veces y noté que repetían cosas que yo no dije, o cuando cortan las notas, me parece mal. No tengo ganas. Esto no pasa por ser agrandada, esto pasa por un tema de comodidad y sentirme bien", agregó.

Para cerrar, Karina lanzó con ironía "No se van a morir por hacerme una nota a mí, ni yo porque me la hagan ustedes. Estamos todos re bien. Un beso a todos. Los quiero".