La inesperada confesión de Sol Pérez: "esta es la más larga por ahora"

viernes, 7 de agosto de 2020 17:31

Jey Mammon en la piel de Estelita y con su nueva propuesta "Estelita en casa" (América) sometió a Sol Pérez al sus picantes preguntas e hizo que la rubia fitness de Canal 26 diera un título inesperado.

En este contexto, Sol confesó "estar arruinada" por la cuarentena ya que "la lleva como puede". Hasta ese punto se animó a hablar que Estelita no perdió la oportunidad y le preguntó sobre su pareja, Guido Mazzoni.

"Estamos hace un año, no venía teniendo relaciones tan largas y está es la más larga por ahora. Convivimos. Nos mudamos juntos en diciembre, nos agarró: Mar del Plata, la temporada de teatro, nos separamos. Volvimos y nos agarró la cuarentena, encerrados" y trayendo a colación la crisis que tuvieron en el verano por la cual estuvieron un tiempo separados aseguró: "Así que mi noviazgo de un año es Mar del Plata y la cuarentena encerrados, si no nos mata, no nos mata nunca más".

Bajo esa misma línea fue que Jey redobló la apuesta y le preguntó por el escándalo que la conductora tuvo en el verano con Mónica Farro que, arrancó por un vestido. "Imaginate como me pegó el escándalo, que este verano dudo mucho sí regresaría a hacer temporada o no", finalizó.