Patricia Sosa bloqueó a Valeria Lynch: "me pone muy mal por esa traición fea"

jueves, 6 de agosto de 2020 07:48

Dos de las cantantes más reconocidas en el país y en gran parte del mundo, Patricia Sosa y Valeria Lynch, otra vez atraviesan el ojo de una nueva tormenta. Es que esta vez, "la morocha del Rock" contó el cambio que tuvo que hacer en su streaming, presuntamente por una mala actitud de quien fue su amiga, Valeria.

"Tuve que pasar la fecha de mi streaming por esto que pasó y me pone muy mal por esa traición fea de quien supuestamente es mi amiga y no le importó nada. Me puse muy mal cuando el streaming de ella, que lo quise mirar, se frustró. La llamé y le dije que era una lástima lo que le pasó, pero que me perjudica mucho. Tengo personas a mi cargo que hace cinco meses que no trabajan y se necesita recaudar", aseguró Sosa en el programa de Jorge Rial.

"Hace años que vengo sufriendo desplantes de Valeria. Que no me contesta los mensajes...Ya no es mi amiga porque no se actúa así con los amigos. Me cayó la ficha. Me puso el pie en la cabeza y no le importó, por un capricho. Son mañas de diva antigua", sentenció Patricia.

En medio de la disputa, Sosa también dijo que "Cuando sucedió esto muchos colegas me pusieron 'de qué te extrañas, era lógico que lo hiciera'. Ahora no me sorprende su intransigencia, su capricho. Ya la tengo bloqueada de WhatsApp. Que se entienda, no tengo relación con Valeria. La otra vez fui yo a buscarla para hablar. Ahora ya está”.