Fuerte rechazo de Ángel de Brito al desplante de Moria Casán

miércoles, 5 de agosto de 2020 21:39

Este martes, Moria Casán sorprendió a los espectadores de Cantando 2020 al expresar que está dispuesta a abandonar el programa si no hace lo que acordó con la producción. Su postura fue contundente y generó incluso gran revuelo en las redes sociales, donde se multiplicaron los memes en Twitter.

Tras este escenario, este miércoles Ángel de Brito respondió las preguntas de sus seguidores a través de las redes sociales y dejó en claro que apoya a Laurita Fernández, su coequiper en la conducción del certamen de El Trece.

"Ángel ¿Desde cuando un jurado le dice a los conductores cuándo hablar y cuando no? ¿Y que es eso de que firmó un contrato donde ella puede hacerte callar cuando ella quiera? ¿El jurado en la primera gala de c/u pidiendoles conexión en época de zoom no es loco?", le preguntó una seguidora. Automáticamente, Ángel con un emoji de sonrisa respondió con ironía: "¿Desde ayer?". En otro de los mensajes, una seguidora le cuestionó un "maltrato" hacia Laurita y el conductor contestó sin filtros: "Muchas cosas se dicen por show".

"La apoyo a Laurita Fernández desde el día 1 pero a pesar del cariño cuando la tengo que cuestionar también lo hago", aseguró. Luego los seguidores apuntaron a que se sume Marcelo Polino o Valeria Lynch al jurado y que saquen a Moria: "No creo están con otros temas".

Por último, dejó una última frase picante sobre la participación de Moria Casán y de Graciela Alfano. "Me hizo acordar a la Alfano cuando quedaba desdibujada y buscaba hacer cualquier cosa para llamar la atención", fue el mensaje de una seguidora a la que Ángel respondió: "¡Grandes épocas!".

En Los Ángeles de la Mañana, Ángel reveló qué le dijeron los productores por los auriculares mientras Moria Casán se retiraba del estudio enojada: "Yo, en mi caso muy personal lo digo, yo cuando alguien se va de un programa para mí hay que dejarlo ir. Acá por ejemplo nos pasó con Evelyn, que un día se quiso ir y desfiló y se fue y bueno, y chau. En este caso me dijeron preguntale qué le pasa a Moria porque nadie tampoco sabía, estábamos al aire, todo en vivo, no era un programa grabado tampoco, entonces nadie se podía acercar a hablar porque no había forma".