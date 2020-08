"Si no me casé ni tuve hijos, por algo es": Ingrid Grudke, harta de esas preguntas

martes, 4 de agosto de 2020 00:00

La modelo Ingrid Grudke se refirió a algo que le vienen preguntando hace años: cuándo va a ser mamá y a casarse. En pareja hace dos años y muy feliz, aseguró en "Cortá por Lozano" que se siente libre de sentar su posición.

"Creo que hoy tenemos otra libertad. A veces, la gente no aplica la lógica o no razona: si tantos años, no me casé ni tuve hijos, por algo es", se sinceró con Vero Lozano. "Me preguntan y me preguntan y me siento mejor para decirlo: soy una mujer a la que le encantan los chicos, me encantan las fiestas de casamiento y me puse miles de vestidos de novia, pero no siento que sea para mí", agregó.

"Nunca tuve el deseo de casarme y tener hijos. Es algo en lo que yo no me veo", confirmó. "Lo has dicho hermoso. Es muy sano decir y hacer lo que uno tiene ganas" , señaló Vero.