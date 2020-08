Santiago Artemis trató de 'gorda' a Jimena Barón y estallaron las redes

martes, 4 de agosto de 2020 13:44

Una desafortunada expresión tuvo el reconocido diseñador Santiago Artemis y que generó una ola de críticas en las redes sociales. En una supuesta "humorada" trató de "gorda" a Jimena Barón y rápidamente su nombre se convirtió en tendencia en Twitter (TT).

Las palabras inapropiadas se dieron en una charla que mantuvo de manera descontracturada con Lizardo Ponce en un vivo. Fue en el contexto de la elección de un look para la próxima gala del Cantando 2020, en la que interpretará La cobra, el hit de Jimena Barón.

En este escenario le dijo "gorda" y generó en primera instancia la reacción inmediata del influencer: "no, en víctima no, pero no podés hablar así. Yo justamente hablé de eso".

"I'm sorry, pero era lo que vos pensabas", dijo Artemis haciendo alusión a cuando Lizardo se refería de ese modo sobre la cantante Adele. Por aquel entonces le pidió disculpas en sus redes y aceptó que está en un camino diario de deconstrucción.

BUENO muchos no saben por qué estan “cancelando” a Santiago Artemis y resulta que dijo “la gorda esa” y “que no se venga a hacer la flaca” refiriéndose a Jimena Barón en un vivo con Lizardo Ponce. Lizardo y sus seguidores en el vivo se enojaron. pic.twitter.com/FGZlPPdVyN — Del uD83CuDF52 (@oterodelfina) August 4, 2020

Por eso, ante las palabras de Artemis, Lizardo pidió disculpas y le extendió eso a su entrevistado. "Pidamos disculpas, porque más allá del chiste, no está bueno".

"No es para ofender a nadie", le contestó el diseñador. Luego el influencer aclaró: "yo ya el otro día di un mensaje hablando de esto y que vos digas esto, no está bueno. Si tenemos la posibilidad de retractarnos, hagámoslo ahora para no dejar pasar el tiempo".

"Quiero retractarme por cualquier comentario que he dicho, no fue para ofender a nadie. A veces en el acelera de hacer chistes y hacerlos divertir a ustedes, uno hace chistes que son fuertes. Está bueno que me llamen la atención. I'm sorry, no quería ofender a nadie", finalizó Artemis.

el mogolico de santiago artemis le dijo gorda a jimena baron y cuando lizardo se hizo el ofendido artemis le dijo “es lo que vos pensabas” pic.twitter.com/fHWZzlHBf0 — tomás? (@badgxltom) August 4, 2020

Artemis, el mismo que se burló de la población travesti-trans, ahora llamó “gorda” a Jimena Barón. Discursos de odio muy peligrosos. Es un ser despreciable y con una actitud tan aspiracional a pertenecer a la jet set que da asco. uD83DuDCA9 — Guido uD83CuDFF3??uD83CuDF08 (@GuidoCattaneo) August 4, 2020

Jimena baron despues de que lizardo destroce su canción pic.twitter.com/F3s1rM6l6P — Humber (@humberto_merida) August 4, 2020

Cuando jimena baron andaba con el ex le dijeron de todo menos linda, pero Artemis le dice gorda y la cancelan?' y son los mismos q primero la defenestraban, loco la hipocresíaaaa pic.twitter.com/h86gErzfz9 — Mar? (@coolmadness99) August 4, 2020