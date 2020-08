"Odio el barbijo porque se me clava en...": Susana Giménez, en modo sincericidio

martes, 4 de agosto de 2020 00:00

Si hay algo que caracteriza a Susana Giménez es su franqueza al hablar. La diva de los teléfonos no tiene filtro para decir lo que piensa y sus furcios son tan famosos como ella.

En Instagram, causó sensación un video que la muestra momentos después de bajar de su vehículo en Uruguay y se da cuenta que no tiene barbijo. "Sin eso no se puede andar. Odio el barbijo porque se me clava en la cara", disparó.

Y hay más: "yo me lavo las orejas siempre cuando recién vengo de la peluquería y dije: ¿qué me salió detrás de la oreja? Y era el elástico..."

El remate, no tuvo igual para sus seguidores: "¿Qué buscamos acá?", dijo mientras estaba de nuevo en su auto. "¡El barbijo!", le recuerdan. Una Su auténtica nomás.