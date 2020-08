Fuerte cruce entre Nicole Neumann y Cubero por las hijas: "'no me voy a morir por no verlas'"

martes, 4 de agosto de 2020 15:55

Inesperadamente el diagnóstico de coronavirus de Nicole Neumann derivó en un nuevo conflicto con su exmarido, Fabián Cubero, y su actual novia Mica Viciconte.

Luego de que primero trascendiera que la empleada de Nicole estaba contagiada, la top no dudó en acusar al padre de sus hijas Indiana, Allegra y Sienna de hacer trascender la noticia.

Así se lo dijo Neumann a la empleada en un chat que la top compartió en Instagram cuando la mujer le preguntaba cómo se enteraron en Intrusos de su hisopado positivo: “El padre y la novia, ¡¿quién va a ser?! Nefastossssss. Ganan ser 'noticia', lo único que les importa a estos dos”.

En medio de la nueva polémica, Sandra Borghi decidió salir a defender a su compañera de Nosotros a la mañana contando en el ciclo de eltrece detalles desconocidos de la feroz interna.

“Nicole decide contar eso y muestra los chats porque alguien la llamó y le dijo 'che, acaban de llamar fulanita y menganito, para contar que tu empleada tiene Covid'. Por eso ella sale a decirlo abiertamente”, arrancó revelando Sandra.

Y agregó: “Hasta acá Nicole, como toda madre, trata de proteger la imagen del padre, y hasta acá Nicole como toda madre, trata de preservar la integridad mental, física, psícológicas, de sus hijas”.

La periodista contó cómo fue la charla que mantuvieron los ex cuando Nicole se entera que tiene coronavirus: “Por eso es que cuando ella se entera que es positiva, lo llama al padre y le dice 'las nenas no pueden salir de acá, pero te abro las puertas de mi casa para que entres y te quedes en la habitación de las nenas todo el tiempo que quieras. Yo me aíslo, pero no te voy a prohibir ver a tus hijas'”.

“Lo quiero contar porque yo estoy separada, y no puedo creer las cosas que escucho. Uno hasta que no se mete en la historia de la gente no lo puede creer. La verdad es que cuando la conocí a Nicole le dije, son dos años de pelea y después se pasa. Pero esta es la historia de nunca acabar”, aseguró Borghi.

Indignada, contó la reacción de Cubero cuando Nicole le ofreció ir a su casa: “Ella le dijo ‘yo te abro las puertas de mi casa y podés venir ver a tus hijas las veces que quieras’. Y la respuesta de él fue 'bue, no me voy a morir por estar diez días sin ver a mis hijas'. Entonces, empecemos a contar las cosas como son. No la defendemos porque sí, la defendemos porque la conocemos y tenemos pruebas de lo que estamos diciendo”.