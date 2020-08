Romina Malaspina pide ayuda para su gatito

lunes, 31 de agosto de 2020 00:42

Romina Malaspina, conductora del Noticiero de Canal 26, sorprendió a sus seguidores con un pedido solidario para su gatito. Inmediatamente las propuestas llegaron de los usuarios de Instagram que tampoco dejaron escapar opinar sobre el look que lució para concretar la solicitud. "Todavía no decidí el nombre para mi 🐱pero ya casi tengo uno. Me ayudan con sus ideas", escribió la modelo en la red social.

Romina Malaspina quedó hace unos días en el centro del debate tras comentar un supuesto aumento en el impuesto a las ganancias y se volcó a Twitter para mostrar su oposición al respecto y nunca imaginó que ese tuit la llevaría a ser tendencia. Y es que además de caer en la trampa de las noticias falsas, los usuarios de las redes la criticaron por un error de ortografía.

La conductora de Canal 26 escribió: “Impuesto a la ganancia va a pasar del 35% a 41%. Si este país ya está bien echo mierda con este disparate lo van a hacer más mierda aún. Que ganas le la pueden quedar a emprendedores de salir adelante si te chupan casi la mitad de lo que ganas. RESCÁTENSE UN TOQUE WACHO».

Cuando sus seguidores y otros usuarios 2.0 le contestaron con el aviso de su falta de la letra “h” en la palabra “hecho” ella recogió los guantes y volvió a tuitear en su defensa.