Catherine Fulop confirmó que tiene coronavirus, al igual que Ova y Tiziana Sabatini

lunes, 31 de agosto de 2020 13:14

Catherine Fulop confirmó que tiene coronavirus, al igual que Ova Sabatini y su hija Tiziana. La familia dio positivo después de someterse a un hisopado el viernes pasado y recibir el resultado recientemente.

Para dar esta noticia, la actriz usó su cuenta de Instagram, a través de la historia, donde señaló que ella ya superó los primeros síntomas pero su familia transita ese camino.

"A finales de la semana pasada empecé a tener síntomas que nunca pensé que podía ser Covid, porque a mi cada tanto me dan dolores de cabeza. Lo que me llamó la atención es que el viernes, después de la radio, me dio fiebre en la tarde. Entonces dije 'qué es esto'. Me hisopé y el resultado fue positivo, al igual que a mi familia, Ova, Titi. terminamos todos contagiados", comenzó explicando en Instagram.

Luego señaló que están todos bien, "con síntomas normales, algo de fiebre, dolor de garganta, sensaciones raras en la boca". "Los primeros días son bastante fuerte porque te duele mucho el cuerpo, estas cansado", aseguró.

Por otro lado, envió tranquilidad y dijo que ella ya no tuvo más fiebre y su familia "recién lo están transitando". "A rezar mucho y que estemos todos bien y que pase esto pronto. Gracias y se los quiere", señaló.