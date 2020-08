Video: Claribel Medina escrachó a jóvenes en un bar sin barbijo

domingo, 30 de agosto de 2020 00:00

Este viernes, la actriz y conductora Claribel Medina, decidió usar sus redes sociales para mostrar qué pasa en la "noche porteña". En un video que subió a su Instagram (y luego eliminó) se puede ver a jóvenes en un bar de Palermo sin barbijo.

"Hola, yo lo que quería comentar es que a mi no me molesta que la gente se reúna, yo creo que la gente está cansada, lo que me duele es que actores, cine, técnicos, producción, no puedan ejercer su profesión mientras en Palermo pasa esto, la gente sin barbijo", explica mientras camina.

"¿Por qué para unos y para otros no? #dolor #impotencia #presidente te amo pero qué pasa con nuestra realidad… claro que la gente se enojó conmigo pero no es contra ellos. Mi pregunta es ¿qué pasa con el #arte #cine #salas #teatro?".

Y continuó: "No tenemos sueldo no me importa qué me digan 'volvé a Colombia' jaaa me importa que se entienda que no hay un ejercicio de comparación, no los critico hagan lo quieran pero los demas no cobramos".

Tras el revuelo que se armó en redes sociales decidió bajarlo, pero ya había cuentas que lo habían resubido. Mirálo: