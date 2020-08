Mercedes Ninci fue voluntaria para la vacuna del coronavirus: "Me parecía importante"

domingo, 30 de agosto de 2020 00:00



La periodista Mercedes Ninci contó que esta semana se sometió como voluntaria para probar una vacuna del coronavirus en la que está trabajando un laboratorio argentino.

Vengo del Hospital Militar porque fui voluntaria en la investigación que esté haciendo el laboratorio Pfizer para la vacuna contra el coronavirus en la Argentina. Nos anotamos 30 mil personas y hoy fuimos 400 para que nos pongan la vacuna. A la mitad se la ponen y a la otra le dan placebo. Vos no sabés cuál te toca", relató en Bendita TV.



"Cuando termine la investigación y la ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica) autorice esa vacuna, ahí sí se va a saber quién tiene el placebo y quién la vacuna. Obviamente, el que tenga placebo va a estar primero en la lista para vacunarse", detalló.

El proceso no termina ahí, sino que se seguirá controlando durante varios años. “Durante dos años, tenemos que ir siete veces al hospital a realizarnos distintos chequeos y tenes una aplicación donde te van controlando todas las semanas. Y ante cualquier síntoma, tenés que avisar”.

"La verdad es que fue espectacular, súper bien organizado. ¿Cómo no me voy a animar? Me parecía importante. Y hay que decir que aunque hayas recibido la vacuna, tenés que cuidarte como siempre. Cuidarte, lavarte las manos y todo porque podés contagiarte igual", concluyó.