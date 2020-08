Juana Viale en vivo: "En mi casa no tuve educación, la vida me curtió"

lunes, 3 de agosto de 2020 00:00

Juana Viale es noticia todos los fines de semana desde que reemplaza a Mirtha en su tradicional programa. Es que la actriz, más allá de sus looks suele tener declaraciones sin filtro. "Me olvido de que estoy en el programa de mi abuela", había declarado al comienzo.

Esta vez no fue la excepción es que en la mesa se estaba debatiendo sobre la necesidad de implementar una verdadera Educación Sexual Integral en el país y la conductora reflexionó sobre su pasado sorprendiendo a los asistentes.

"En mi casa no tuve educación. Por ahí falté a una clase de biología, pero veíamos la anatomía human. Aprendí en la vida. La vida me curtió”, explicó Juana.

Además, aseguró que el panorama cambió completamente con sus hijos. "Yo toda mi vida me moví en un ambiente donde ser homosexual no significaba nada. O había chicas trans, mujeres homosexuales. Lo naturalicé tanto que no es tema”, sentenció.

