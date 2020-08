Éste es el poema que recitó Lizy Tagliani para despedir a Floppy y con el que emocionó a Marley

lunes, 3 de agosto de 2020 01:11

Este domingo Lizy Tagliani volvió a emocionar a todos los espectadores al recordar a su amiga entreañable y del alma: Floppy, que murió hace una semana. Lo hizo tras participar de un programa especial que prepararon para el programa "Por el mundo" con Marley, donde recordaron varias anécdotas y momentos vividos con ella. En la ocasión Lizy trajo a la memoria las bromas que se hicieron mutualmente y destacó que fue una "semana dura".

"Costó mucho, sabíamos hace bastante. Después de que nos dieron el negativo de coronavirus, la gorda empezó con mucho dolor de estómago y le dije que llamara a emergencia y nos reíamos nosotros porque le dijeron que eran gases", contó Lizy en el programa.

"Gorda sos un pedo viviente y ella me decía 'cayate viejo loco'. Así estuvimos viendo. Luego le dolía bastante, volvió a llamar y la llevaron a otra clínica donde le hicieron el hisopado y le da negativo. Le hacen un análisis y detectan que esta la sangre como enloquecida, los glóbulos", agregó destacaando que ahí los médicos le dijeron que era una leucemia aguda.

"Me llamó su hermana llorando y me dijo 'mi hermano se va a morir'. Y yo le decía que se tranquilizara porque ibamos a hcer todo. Ahí empezó la odisea, para saber cómo hacer con su mamá", agregó y destacó que acordaron no decirle nada a la madre porque no iba a poder ir a verla por el protocolo.

"Una mamá siempre sabe, lo sospecha. Es algo que está en el corazón y no se le puede mentir. Pero tratábamos de decirle que ibamos a aprovechar esto por su peso", recordó destacando que el médico el primer día le dijo que era grave y que ella "sospechaba el desenlace".

Cada vez que Lizy recordó a su amiga, contuvo las lágrimas y mostró una gran congoja. Al final del programa, la despedida se dio soltando un globo al cielo con la inscripción de Floppy. "Has dejado mucho amor acá y algo que a vos te gustaba era el último minuto de mi vida, en 60 segundo vividos", expresó dando pie al recitado de un poema que había escuchado anteriormente a Laura Casamayor y del que cambió algunas partes.

Éste es el poema que recitó Lizy

El último minuto de mi vida en 60 segundos vividos

lo pienso aprovechar en esas cosas que nunca he realizado,

que no he dicho.

10 segundos serán para recordarte y

10 para olvidarme de tu olvido.

Y los 10 que harán para medio minuto,

serán para reconocer que te he querido.

10 segundos serán para mis viejos,

los grandes seres que he tenido.

10 para toda la gente que gracias al escenario he conocido

y los últimos 10, los ya jugados, los que se lleven mi último suspiro

serán para pedirte, Dios amado, perdón por los errores cometidos.