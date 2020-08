Tras varias peleas, Karina "La Princesita" estalló en llanto en el Cantando

sábado, 29 de agosto de 2020 08:40

Karina, La Princesita, quebró en llanto en el corte del Cantando. En el primero llegó a explicar su cruce con Esmeralda Mitre que la dejó visiblemente afectada. Ya en el segundo, después de tener otro con Mariana Brey y su coach, se quebró y se puso a llorar.

Ángel de Brito le dio ánimo cuando volvieron de la pausa y hasta la aplaudieron. Ella solo sonrió: no dijo una palabra.

“No pasó nada con Esmeralda. Pone resistencia. Y se genera un momento de miércoles. No aceptan lo que uno les dice”, sostuvo Karina en el primer corte. “Lo que le diga no va a cambiar porque ella ya es así”, agregó La Princesita.

Karina, La Princesita, y Esmeralda Mitre protagonizaron un nuevo round en el Cantando. Pero esta vez la jurado se enojó, habló de falta de respeto y le puso un 1.

Ángel de Brito advirtió que Karina se quedó mal, pero La Princesita sostuvo que “no tiene humildad”.

“Me pone mal, ya me cansa. Me harta. La falta de respeto me cansa. Estaba para un 3, pero la falta de respeto es un 1”, disparó Karina, la Princesita.

“La primera que me faltó el respeto fuiste vos. Poneme -10 si querés. El primer día me faltó el respeto. No me interesa. Sé que estoy creciendo”, le respondió Esmeralda Mitre.

Fuente: eltrecetv.com