Pablo Echarri y su separación de Natalia Oreiro: "la culparon de algo que nada que ver"

sábado, 29 de agosto de 2020 19:15



Hace veinte años, unos jóvenes Pablo Echarri y Natalia Oreiro fueron pareja. Nunca se supo públicamente el motivo de su separación pero hace algunas semanas, en CNN Radio contaron un supuesto episodio que habría desencadenado el final del amor, aunque este fin de semana el actor lo desmintió.

"En esa época a los dos les iba bien pero le iba mejor a Pablo. Había juntado un canutito y se preguntaba qué iba a hacer con esa plata que estaba en dólares. Los puso en el freezer para que no se los roben en una bolsa tipo ziploc con las patitas de pollo. Era una plata para unas vacaciones que habrán sido cuatro o cinco mil dólares aunque hay una versión que dice que eran 30 mil", contó Tartúfoli en el programa radial.

"Él no le dijo nada a ella y por eso me creo más que era un canuto de Pablo más que una guita para irse de vacaciones. Entonces sucedió que fueron al supermercado. Natalia le preguntó 'Che, ¿compró patitas de pollo? y Pablo tiro una frase tremenda. 'Sí, compra porque las que están en el freezer están podridas'. ¿Qué hace Natalia? Llega del supermercado con las patitas congeladas y cuando ve la bolsa tipo ziploc en el freezer dice 'estas son las que Pablo me dijo que estaban podridas' y las tira", sentenció.

La versión de él

Este sábado, en diálogo con Agarrate Catalina, Echarri dijo qué pasó verdaderamente con ese dinero. "Ese fue un hecho real, había 5 mil dólares en un paquete de patitas y Eva, una señora que me ayudaba en casa, la tiró. Un día necesitaba ese dinero y no estaba y Eva me dijo que la había tirado a la basura. Tuve mucha buena suerte, fui ahí, metí la cabeza en el tacho y la plata estaba. Ese hecho concreto y fortuito no fue el fin de nuestra relación, pasaron muchas otras cosas, la culparon de algo que no tuvo nada que ver", aseguró.