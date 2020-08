¡Qué burro! Padro Alfonso quiso ayudar con la limpieza y rompió una...

viernes, 28 de agosto de 2020 12:28

Pedro Alfonso viven un hermoso momento tras agrandar la familia con la llegada de Filipa. Su nacimiento en plena pandemia no solo llevó a compartir momentos de manera más estrecha sino también a reorganizarse con las tareas del hogar, aprovechando que pasan más tiempo juntos en la casa sin salir a trabajar.

En este contexto, el ex productor de Marcelo Tinelli se puso los guantes de latex y se puso a limpiar la casa. Primero lavó los platos y luego arregló el dormitorio donde cometió un blooper que lo llevó a armar un divertido video con desopilantes excusas para dar frente a Paula Chaves.

En su cuenta oficial de Instagram, acopló un filtro de El Burro de Shrek en su cara que le permitió poner más humor a la ocasión. "Por ahí está tranquilita en el cochecito durmiendo y cuando hay que levantar la mesa, pum. Quiere teta. Es maravilloso, la casualidad", señaló con humor Alfonso.

"Yo casi siempre, o siempre, levanto los platos y lavo muy bien, muy bien (...) Otra de las cosas que me pasó a la tarde y me quedé pensando, mi mujer fue a regar un poquito las plantitas y se ve que pisó pasto y cuando entró dejó un poco de pasto y tierrita en el piso y no se dio cuenta obviamente y se fue. Yo cuando llego ¿qué hago?", agregó.

"Agarre una escoba, barrí y lo tiré a la basura. Fin del tema. Imaginate si fuese al revés. No es que no te preocupa la limpieza, que no te preocupa nada, uno no se da cuenta y puede pasar. Simplemente no se dio cuenta, no fue a pisar pasto para dejarlo en la casa", destacó.

Las desopilantes excusas

Después de intentar tender la cama y romper una sábana, Pedro Alfonso explicó que la situación no la esperaba y que "lo más triste es que fue real". "Quería mostrar cómo no se puede enganchar la sábana", dijo entre risas.

En este contexto ideó cinco excusas que luego ensayó con un acting para dar frente a Paula. "¡Te juro que no lo ví, no se cómo pasó!... No, no es creíble porque la hice yo a la cama", comenzó.

"Qué queres si es más chiquita la sábana y no entra.. no no, bajá el tono", sumó otra excusa y rápidamente lanzó otra: "¿No se te habrá roto a vos? jejej no, no va".

"Encima que te hago la cama!!!... no!!! no, esa no", expresó y mandó una última opción que vio como mucho más viable: "El otro día ví a los chicos haciendo una carpita y seguro fueron ellos".