Pampita reveló que con sus amigas se donan la ropa de sus hijos: “Ellos usan..."

Una nueva tendencia de moda se fue imponiendo en los últimos años, y lo que antes quizá era estigmatizado, hoy es un tomado como una forma de cuidar el medio ambiente: reutilizar y reciclar la ropa.

El caso de Paula Chaves, que en una foto de Instagram le puso a Filipa una calza que había sido de Malaika, la hija de Zaira Nara, fue el punto de partida para que Pampita contara su propia experiencia.

Cuando Barby Franco comentaba que en las redes sociales se había armado revuelo luego de que Zaira pusiera en evidencia el tierno gesto de Paula, la conductora de Pampita online afirmó: “No se trata de poder o no poder comprar ropa. No saben lo lindo que es la ropa que es divina pasársela a una amiga”.

Luego, reveló: “A mí Julieta Novarro me da toda la ropa de su hijo Bruno para Benicio. Y yo, cada vez que se lo veo puesto le mando la foto y le digo ‘mirá, está usando la camperita, las zapatillas’. Porque a veces hay cosas que los chicos usan dos o tres veces, quedan impecables”.

En ese momento, Cora Debarbieri acotó que hasta la reina Máxima de Holanda repite cambios, y Pampita recordó que Máxima había mandado a cortar un vestido que le había diseñado Benito Fernández para volver a lucirlo.

“Mis hijos usan todo lo de Bautista. Ya Benicio, pobre se viste con lo que usó Bauti y Beltrán, y cuando le llega ya está un poco decolorada, pero me encanta, me parece re lindo. No se quejan, ni se dan cuenta”, concluyó Pampita.

Fuente: ciudad.com