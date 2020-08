Adabel Guerrero confesó: "estamos viviendo con mi marido y su exmujer"

miércoles, 26 de agosto de 2020 01:05

"Estamos viviendo juntos con mi marido y su exmujer". Con esas palabras, Adabel Guerrero sorprendió a todos en el escenario del Cantando 2020. La vedette incluso redobló la apuesta y aseguró que la relación con ella es tan buena que la considera su mejor amiga.

Ya en noviembre de 2019, Adabel Guerrero había contado que Claudia Escobar se había convertido en su niñera durante aquellos días en los que ella se había convertido en mamá de Lola, fruto de su relación con Martín Lamela.

Este martes en la noche, antes de cantar con el ritmo rock nacional, sorprendió a todos con su código de convivencia en tiempos de pandemia.

“Tengo un cambio de vida muy grande porque me mudé con la mamá de los nenes de Martín, la ex pareja de mi marido que es la que me cuida a Lola”, señaló ante la mirada del jurado.

“Hoy es mi mejor amiga. Y decidimos en la cuarentena, ya que ella cuida a mi hija y yo le cuido los hijos a ella, vamos a vivir juntos para poder estar juntos, porque si no no la dejan entrar al barrio”, subrayó destacando: “nos llevamos perfecto. Hoy es mi mejor amiga”.