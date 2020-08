¡Estalló Laurita Fernández! Nacha Guevara le dijo que tenía una lista larga de exnovios

martes, 25 de agosto de 2020 00:41

Laurita Fernández estalló este lunes en la noche en la gala del Cantando 2020. Fue después de que Nacha Guevara le dijera que tenía una lista larga de exnovios y esas palabras generaron el cruce sin filtro al comienzo del programa.

Fue después de la performance de Agustín Sierra en la pista, al momento en el que la jurado fue a dar su devolución. En un momento intervino Laurita y aseguró que la pareja "no tienen la culpa del orden" de presentación en la pista.

"¿Quién habló de culpa aquí? No saques de contexto, que sos la madrina de él para defenderlo", le contestó Nacha mientras que Laurita le refutó: "no los defiendo más".

"Pobre Mariano, pobre, ¿cómo hace para hacerte callar?", agregó Nacha. Ese nombre sorprendió a Laurita que hizo un parate en la discusión y preguntó a quien se refería.

"Ah, Nico. Me confundí con el anterior. Con algún otro me confundí. Es que es larga la lista", sostuvo luego Nacha Guevara.

Y precisamente esas palabras generaron más bronca en Laurita que lejos de dejarlo pasar o tomarlo a la broma, salió a cruzarla. "¿Cómo Nacha? Perdón", le preguntó a lo que la jurado respondió: "es que es larga la lista de novios, y te felicito".

"Larga la lista de novios, depende de quién. Pude haber tenido dos novio, millones. Me pareció un poco despectivo y la verdad no tiene nada que ver", intervino Laurita seria sobre los dichos de Nacha.

"Bueno, lo siento. No fue mi intención. Pensé que tenías sentido del humor", respondió.

"No me pareció gracioso", aclaró Laurita y nuevamente nacha se disculpó: "perdón por no darme cuenta de que no tenés sentido del humor".

"No en este caso, me pareció bastante desubicado", finalizó la conductora del programa, cerrando el tema ahí.