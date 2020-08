El mal momento de Marina Calabró: "fue muy violento, me quedé angustiada"

martes, 25 de agosto de 2020 09:21

Un muy mal momento vivió este lunes Marina Calabró, en medio de su programa y con una entrevista internacional en pleno curso. La conductora de Confrontados, entrevistó a Andrés García, el actor nacido en República Dominicana, y nacionalizado en México, que en los últimos días fue señalado como un estrecho amigo de Luisito Rey, el padre de Luis Miguel.

En este contexto, la entrevista fue por videollamada y por momentos complicada ya que él no podía escuchar bien por ruidos de ambiente. En medio de la charla él interpretó que Calabró y su equipo se estaban riendo de él y tras un fuerte descargo le cortó. “A esos pendejos no los quiero. Se acabó la entrevista. ¡A reírse de su mamá!”, dijo García al aire.

Tras esto, Calabró se mostró quebrada y compungida por lo ocurrido y aseguró que nunca fue su intención ni la del equipo burlarse del actor.

“Estábamos hablando de algo serio, como la presunta muerte de la mamá de Luis Miguel, y empieza a retar a los perros. Nos pareció llamativo y nos dio una risita. Pero evidentemente habrá escuchando en la previa, cuando hacíamos un repaso por su trayectoria, que Carlos (Monti) sumó el dato que había salido con la argentina Mónica Guido. Augusto (Tartúfoli) se sorprendió y dijo algo como ‘ah, bueno’, por el dato vintage. En ningún momento hubo una falta de respeto al aire ni fuera del aire. No es que se lo tomó para la broma ni se hizo una referencia sexual. Tengo a mis compañeros y a todo el equipo de testigos. Además, lo juré por la memoria de mi viejo”, explicó Calabró a Teleshow.

“Me sorprendió mucho lo que pasó porque no le encontré pies ni cabeza a su reacción. Yo estaba tan desconcertada… no podía entender que él reaccionara así por nada. En el momento ni lo registré, pero después cuando lo vi en mi casa me doy cuenta de que fue muy violento. Me quedé angustiada. Gracias a Dios después de esa nota teníamos a Beto Casella, que es un amor y me levanta el ánimo. Pero lo cuento y me angustio porque fue violento e injustificado. Fue inmerecido porque nadie le faltó el respeto. Nada de lo que pudo haber escuchado fue irrespetuoso ni descalificante”, agregó.

“Fue violento, y su reacción al final, cuando nos mandó a la chingada, o algo por el estilo, fue muy poco elegante. Si bien se refirió a mis compañeros, la que estaba en el plano y poniendo el cuerpo fui yo. Fue machista, violento e injusto, porque fue una reacción desmedida: no pasó nada más que lo que se vio al aire. Fue un momento espantoso porque soy nuevita en la conducción… me tendré que acorazar y curtir el cuero”, señaló.