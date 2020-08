Trascendieron fotos del romance Luisana Lopilato con Felipe Colombo

lunes, 24 de agosto de 2020 01:22

Antes de enamorarse en la ficción y en la vida real durante Rebelde Way, Luisana Lopilato y Felipe Colombo fueron compañeros en la quinta temporada de Chiquititas, en 1999. Y como parte del team de jóvenes estrellas de Cris Morena, los actores compartieron mil y una situaciones.

Como testimonio de esa época tierna de su adolescencia salieron a la luz un par de fotos que dan cuenta de que, entre los dos, ya había mucha onda. A pura sonrisa, beso, abrazo y demostraciones de cariño: así se los ve a Luisana y Felipe en las imágenes que empezaron a circular en las redes, para deleite de sus fans.

¿Cómo eran sus personajes en la tira? Ella interpretaba a Luisana Mazza y él a un chico mexicano que llegaba a su casa para instalarse (y se hacía amigo de su hermano). Mientras Luisana quería ponerse de novia con Bautista (Benjamín Rojas), el personaje de Felipe gustaba de Camila (Camila Bordonaba).

Fueron tres años de grabar Chiquititas hasta que dieron el paso a Rebelde Way, donde finalmente la buena onda que sentían el uno por el otro se convirtió en romance oficial.

"El primer año y medio de Rebelde Way estuvimos juntos. En ese momento, no nos animábamos a hablar del romance. Salió en algún lugar y hubo que blanquearlo, pero cuando salió la noticia ya no éramos novios", recordó Colombo en una entrevista a Pronto sobre esa historia de amor que sigue generando revuelo entre los fanáticos memoriosos.

Fuente: Ciudad.com