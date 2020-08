"Lo que me sale primero es que...": Flor Bertotti se sinceró sobre "Floricienta"

lunes, 24 de agosto de 2020 18:10

Flor Bertotti se reencontrará con uno de los éxitos que la catapultó como una de las actrices más queridas del país. Este lunes, "Floricienta" vuelve a la pantalla de Telefe, y ella está más que feliz.

"Quizás esta vez lo veas con hijos, sobrinas o nietos... Tal vez tenías 5 años y ahora con 21 te den unas ganas locas de volver a gritar las canciones corriendo x el living de tu casa😂 Quizás te congelaste en ese casamiento en el hipódromo (como yo😜) pero tengas un recuerdo espectacular de esa noche...(como yo🥰 Quizás no la hayas visto y ahora te tiente un poco...", recordó Flor en un posteo en Instagram.

"La verdad, no soy objetiva. Tengo un amor incondicional por esta historia y x todo lo que viví gracias a ella. X lo que me devuelve incluso hoy en día...Lo que me sale primero es que no importa la edad que tengas...Que es linda. Las canciones son lindas y haciéndola la pasamos TAN lindo que creo q la mezcla de todo eso hizo que nos quede guardada como un recuerdo especial y nos siga latiendo con tanto cariño a los que la hicimos y a los que la vieron. Las ganas de pasarla bien y cantar un lindo cuento están intactas❤️", sentenció.