Ivana Nadal confirmó romance con el ex de Nati Jota

lunes, 24 de agosto de 2020 00:00

Este domingo Ivana Nadal acabó con los rumores y usó su Instagram para confirmar su relación con el rugbier Bruno Siri, el ex de Nati Jota.

La periodista había anunciado en noviembre del año pasado su separación del deportista tras casi dos años de noviazgo. Si bien en las redes nunca se demostró que Nati e Ivana fueran amigas, siempre hubo intercambios amistosos por lo que al pie de la foto de la morocha, se multiplicaron los mensajes de sus seguidores hablando de una "icardiada".

Nati no se quedó callada y en diálogo con Paparazzi aseguró: "La relación con Bruno terminó hace 9 meses, es una relación cerrada. Tenemos buena onda, nos mensajeamos, pero no es un diálogo constante. No me afecta que salgan. Sí es cierto que me sorprendió. Está todo bien de mi parte, solo que me sorprendió”.