Hernán Drago decidido: “Mi carrera tiene fecha de vencimiento”

Hernán Drago disfruta de un presente con mucho éxito y reconocimiento en los medios y por parte del público. El modelo trabaja junto a Guido Kaczka en Bienvenidos a bordo y, como si esto fuera poco, también es panelista de “Pampita online”.

Drago llama la atención porque está separado de Bárbara Cudich, con quien estuvo en pareja durante 20 años y tuvo dos hijos con ella, Luka y Lola. Y, a pesar de ello, ambos siguen compartiendo la misma casa, todo un tema en tiempos de cuarentena.

Sin embargo, Hernán cuenta que la convivencia es armónica, junto con su ex y sus hijos, y que se divierte con todas las candidatas que tratan de buscarle, tanto en el programa de Pampita como en el de Guido.

“Pareciera ser que rehacer la vida es estar en oreja con alguien, y no. Yo ya rehíce mi vida, como soltero. No tengo ninguna presión, ni de tiempos, ni de nadie. Si es, será cuando tenga que ser, lo de volver a estar en pareja con alguien”, indicó el modelo, en diálogo con Teleshow.

Y agregó, con respecto al coqueteo que se le endilgó con la periodista Alejandra Maglietti: “Sin importar el nombre, por supuesto que Ale Maglieti es una mujer muy hermosa, no me dejo presionar por los medios o por lo que se diga. Yo sé muy bien qué es lo que quiero, y sea con quien tenga que ser, no quiero que sea a través de los medios”.

Pero lo que sí sabe también el panelista es que su despedida de los medios ya tiene “fecha de vencimiento”. “Sí, tiene fecha de vencimiento, lo que no significa que lo disfrute mucho. Pero tengo muy en claro que quiero pasar mis últimos años de vida, en unos años, bien relajado en una cabaña del Sur, recordando con mucha emoción y alegría cada lugar, cada persona y cada programa por el que he pasado”, reveló Drago.

Y finalizó diciendo: “Pero sobre todo, el cariño que me ha hecho sentir la gente, y aunque suene lindo decirlo, no sé en los demás, pero en mi caso es así, recibo mucho y me llega al alma. Por eso, siempre que puedo, como en este caso, arranco y cierro con un gracias a todos por los mensajes que mandan”.

Fuente: www.eltrecetv.com.ar