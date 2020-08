"Me hago el positivo pero...": Damián, de Bake Off, y su desafío para superar la frustración

domingo, 23 de agosto de 2020 15:42

Damián Pier Basile disfruta del reconocimiento por ganar Bake Off Argentina pero más que nada porque sigue generando trabajos muy elaborados y que ganan aceptación entre sus clientes y seguidores en las redes.

Por eso, en Tik Tok, decidió compartir su mensaje para quienes le piden consejos sobre cómo encarar su actividad. "Me hago el positivo pero me costó HORRORES superar la frustración cuando las cosas no me salían! No pretendo nada más que darles un poco de ánimo...", confesó.

"Muchos de uds piden consejos de como llevar adelante su emprendimiento de pastelería... Yo les digo desde mi humilde lugar que aprovechen CUALQUIER ocasión para hacer una torta o postre nuevo, salirte del molde y arriesgarte a hacer esa torta que te da miedo o con la que no te sentís cómodo. Yo por ejemplo he aprovechado cumpleaños de adultos para hacer tortas infantiles, ya que era lo que más me costaba!", aseguró.

"Mis primeras drip cakes altas se desmoronaban porque los rellenos no eran los adecuados, me salian torcidas y les faltaba estabilidad y ni hablar de las terminaciones en buttercream o @pasta.ballina ! Nunca me quedaban lisas ni prolijas 🙊 A veces no es fácil invertir en cursos o materiales de pastelería, pero aprovecha toda la información que puedas recaudar para cuando te animes a cocinar. También les cuento que me encanta que me manden fotos de sus tortas y postres... Gracias por compartir conmigo todas sus creaciones", señaló. ¡Grande Dami!