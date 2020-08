Darío Barassi... ¿en busca del segundo bebé?

domingo, 23 de agosto de 2020 00:00

Este lunes, a las 16.00 horas Darío Barassi vuelve a la pantalla del Trece de la mano del clásico programa familiar "100 argentinos dicen". Con las expectativas del debut y el dejar la cuarentena en casa para salir a grabar, el actor contó cómo vivió el aislamiento y habló de sus planes a futuro.

“Esta pandemia nos puso a prueba como pareja y somos un equipazo. Mi mujer es la 1, yo la amo con locura y somos un equipo. Estoy muy orgulloso. Yo le dije a mi mujer: 'estoy pleno con la familia que tengo, con la casa que tengo, con los vínculos que tengo', y me parece que la plenitud está bueno buscarla. Que sea como una meta, un objetivo. No dejo las cosas libradas al azar. Estoy orgulloso de lo que tengo armado”, expresó en diálogo con Mitre Live.

Papá de Emilia, quien cumplió el año hace poco más de dos meses, y enamorado de su esposa Lucía Gómez Centurión, Darió analizó las posibilidades de tener otro bebé. “La paternidad es la experiencia romántica más grande. Recién fui y me convidó un pedacito de mandarina y no sé cómo explicarte. Viene la enana con esos dedos. Es una responsabilidad y una entrega absoluta. Yo calculo que sí, hay muchas ganas. Pero estaría bueno que Emilia empiece a estar escolarizada y ya tenga como una rutina porque demanda mucho", agregó.

Su principal preocupación es ser un padre presente. "También me descubrí como padre, soy insoportable y me gusta estar encima. No quiero tener un segundo hijo y no poder ocuparme. Quiero recontra ocuparme y estar encima. Así que vamos a tratar de acomodar un poquito las cosas y ahí saldremos en búsqueda del hermanito“, sentenció.