Karina "La Princesita" quebrada en el Cantando: “eso me duele"

Laurita Fernández notó que Karina, La Princesita, se sensibilizó y derramó unas lágrimas en el Cantando.

“Sí, estoy sensible. Calculo que es algo de mujeres también. Pero me siento una representante de la cumbia. Estoy bien, pero… Lo hicieron serio, no fue bizarro, eso me duele”, hizo su descargo Karina, mientras se le caían unas lágrimas.

“No quiero llorar porque me da vergüenza”, dijo, antes de cerrar su devolución a Dan Breitman.

No me hago la pelot*

Karina, La Princesita, fue implacable en su devolución a Laura Novoa y Pato Arellano en el Cantando. Sin embargo, el cantante se enojó y pidió “no hacerse los pelotudos”. Karina enseguida le puso los puntos.

“En general no se lo toman en serio. No lo hacen con seriedad. No hay respeto. Se representa con la pollera cortita y las botas… No me siento representada, que lo tomaron para el chiste”, fue la devolución de Karina, La Princesita.

“A esta altura me siento triste porque siempre se representa de la misma manera, sin seriedad ni respeto”, agregó la jurado.

Laura Novoa trató de explicarlo, aunque Pato Arellano fue más allá: “Soy santafesino, soy fanático de Los Palmeras. Dijeron que faltaba alegría y queríamos eso. Negarlo me parece que es hacerse los pelotudos”.

“Es una parodia”, había acotado De Brito. “No lo niego, por lo tanto no me hago la pelotuda”, cerró Karina.

Fuente: eltrecetv.com