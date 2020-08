El doloroso momento de Luli Fernández: "no era tiempo para hablar de eso"

sábado, 22 de agosto de 2020 00:00

Cuando de rumores se trata, el viaje es rápido. Así sucedió hace aproximadamente un mes cuando Nicole Neumann fue vinculada sentimentalmente con el abogado Rafael Cúneo Libarona, hermano del marido de Luli Fernández, dado que la modelo lo había entrevistado para el segmento Nicole en casa que publica en Instagram. Pese a que esa versión circula desde hace varias semanas con fuerza, la expanelista de Fantino a la tarde dejó en claro las cosas y expresó el dolor que siente.

"¿Es cierto que tu cuñado está con Nicole?", indagó Ángel de Brito, aprovechando la presencia de la morocha en Los Ángeles de la Mañana (El Trece), como reemplazante de Yanina Latorre.

"No", le respondió contundente Luli, y reveló el duro momento personal que estaban transitando cuando comenzó a circular el rumor. "El tema se habló en un momento que era muy doloroso para nosotros. Mi suegro falleció hace tres semanas, y coincidió con este rumor que entró a correr, que desconocemos el origen y no era tiempo para estar hablar de eso la verdad", indicó firme y molesta sobre aquella mentira que fue mediatizándose del boca en boca.

En esa misma línea, Fernández sumó: "Hay tiempos y momentos para echar a correr rumores y ese no era uno. Creo que fue intencional, no hay una relación y Rafa no tenía intención de que esto surgiera, por suerte ya se aclaró".

Sin embargo, la panelista le dejó una puerta abierta a la integrante de Nosotros a la mañana (El Trece). "Me encantaría igual, ojalá, él está separado hace más de dos años y quiero que sea feliz", expresó.

Fuente: exitoína