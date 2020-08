Marcelo Tinelli, triste por un emocionante final: "siento que vamos a volver"

viernes, 21 de agosto de 2020 22:09

Marcelo Tinelli se pronunció sobre el final de la tercera temporada de Corte y confección y le mandó un mensaje emotivo a Andrea Politti.

El conductor tuvo palabras tiernas para su colega en las que expresó su tristeza por la despedida del reality que hoy consagró a Luis como campeón.

Tinelli decidió escribirle a Politti a través de las redes sociales y adelantó una posibilidad esperanzadora para los fanáticos del programa.

Marcelo tuiteó "felicitaciones querida Andrea Politti por este PROGRAMON que es Corte y Confeccion".

"Me pone muy triste que hoy termine, pero siento que vamos a volver pronto. Es un lujo para la televisión argentina", cerró el conductor adelantando un posible regreso a la pantalla.

Luis se consagró hoy en Corte y confección por el voto del público, con el 31% de los votos.

"Sos el gran diseñador del año", lo halagó Andrea Politti. "Mamá, te amo. A toda Argentina, a toda Venezuela. Argentina me dio las ganas de vivir, Habia perdido la esperanza", dijo Luis, entre lágrimas.

Lena, Leonela, Luis, Javier y Matías fueron los cinco participantes que enfrentaron cada desafío en Corte y confección y se ganaron un lugar en la gran final del programa que condujo Andrea Politti ytuvo como jurados a Verónica de la Canal, Matilda Blanco, Santiago Artemis, Flor de la Ve y Flavio Mendoza. En tanto, Fabián Paz fue el jefe de taller y el BAR estuvo conformado por Fabricio Aumenta, Fernando Cuellar y Gerardo Casas.

Al darle comienzo al último programa de Corte y confección, Andrea Politti ingresó al ritmo de la canción de Starship, "Nothing's Gonna Stop Us Now". Con un vestido en color negro diseñado por Verónica de la Canal, la conductora desfiló por la pasarela su look. "Hoy sí llegó el día. El último programa de Corte y confección 2020, que yo sé que van a extrañar muchísimo como todos los que lo estamos haciendo. Pero estamos vivos y lo vamos a disfrutar con toda la onda y la alegría", expresó sobre el comienzo Politti.

Fuente: eltrecetv.com