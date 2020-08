"No sabíamos lo que nos deparaba el destino": la apuesta ciega de Agustina, de Bake Off

View this post on Instagram

Totalmente feliz y agradecida ud83dude4c. Hoy junto a mi gran amigo @damianbakeoff dimos nuestra 1ra. clase en @espaciodeados ud83dudc69u200dud83cudf73ud83dudc68u200dud83cudf73. Es un proyecto que armamos con mucho amor, entusiasmo y esfuerzo. Desde que terminamos de grabar nos dedicamos a perfeccionarnos, a aprender de los grandes, a leer y a practicar mucho para poder dar lo mejor de nosotros. No sabu00edamos quu00e9 nos iba a deparar el destino, su00f3lo sabu00edamos que iba a ser juntos, porque hay equipos que funcionan y el nuestro es uno de ellos. Me siento completamente feliz y queru00eda compartirlo con ustedes. Gracias por tanto apoyo, por tantas cosas lindas, por tantos mensajes de aliento, por sus consultas pasteleras, por hacer mis recetas, por mandarme sus fotos, por ayudarme a ayudar a emprendedores y por confiar en mi. Los quiero y los abrazo a la distancia, muy orgullosa de esta comunidad pastelera u2764ud83dudcaa(amo que se contesten dudas entre ustedes en los comentarios). . Quiero agradecer tambiu00e9n a todas las marcas que me apoyan, a los emprendedores que me acompau00f1an, a mi familia, a mis amigos y sobre todo a @ag.digitalcontent que ademu00e1s de ser amiga, es la que se encarga de todo en nuestro Espacio Te amo peque ud83dude0d. . #agustinabakeoff #pastry #pastrylife #pasteleria #reposteria #emprender #emprendimiento #sou00f1ar #dreams #feliz #happy #agradecer