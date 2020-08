¡Male sal!: Gimena Accardi intentó cambiarle el look a Nico Vázquez

domingo, 2 de agosto de 2020 00:00

"Puede fallar. Vayan a la peluquería", dice Nico Vásquez en el texto que acompaña al video de su cambio de look. Es que si bien las peluquerías ya comenzaron a abrir en Buenos Aires, Gime Accardi decidió experimentar con el actor.

En las cómicas imágenes plagadas de filtros, se alcanza a escuchar como Gime dice:"Te hice un agujero". "Es un chiste, no?" le pregunta Nicolás. "No, es porque te movés", le contesta su mujer. "No importa si igual no salgo a ningún lado", respondió crellendo que era una broma.

"Pará no es joda. ¿Se ven los agujeros ahí?. Vos cortabas bien antes", le recriminó. "Bueno, ahora ya no. Esto ya no tiene solución", le respondió.

No te pierdas la divertida secuencia: