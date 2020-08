Un cambio de look dejó a Flor Bertotti igualita a "Floricienta"

miércoles, 19 de agosto de 2020 00:00

Flor Bertotti muestra día a día en su Instagram cómo va progresando en la cocina y su pasión por el canto y el diseño, tanto en su marca de ropa para chicos como en ambientes.

Pero no fue indiferente al reestreno de Floricienta, el programa que la llevó a lo alto del reconocimiento público, pese a que los fans notaron que tanto desde Telefe como Cris Morena no la convocaron para promocionar la vuelta. Días atrás, cantó en historias de Instagram un fragmento de una de las canciones del ciclo y ahora, su look fue un "revivir" a su personaje.

"Marroncito @cristianreystyle ✨ mezcló como 7 colores y todas sus técnicas para que quede natural y con luz y yo le digo ... “me gusta este marrón” 🤦🏼‍♀️😂🙄 (creo q me odia 🤣😜)", dijo junto a una foto en la que se la ve espléndida con su nuevo color de pelo. ¿Nostalgia tal vez?