"¿Exagerada yo?: Jujuy Jiménez mostró "la cruda verdad" del hisopado por coronavirus

miércoles, 19 de agosto de 2020 12:31

Sofía "Jujuy" Jiménez tuvo que viajar a su provincia y como marca el protocolo, tuvo que someterse a un hisopado para la detección de coronavirus. Hasta ahí, todo bien. La cuestión es que grabó el momento y todo lo que le dolió la práctica.

"Exagerada quién? Yo? 😬 Bueno, un poquito quizás, pero les juro que es muuuuuy molesto 😰! Les comparto esto no solo para que nos riamos un poco de mi reacción 🙄y ponerle un poquito de humor, sino para contarles que en ambas oportunidades (xq me hice el segundo antes de volver a Bs As) di negativo, y eso es debido al CUIDADO que tuve y seguiré teniendo sobre el COVID-19. Tuvimos que hacernos ya que mi mamá es persona de riesgo y nadie está exento a contagiarse!", detalló junto al video que compartió en su Instagram.

"Por mi parte, desde el momento CERO me cuidé y seguiré cuidando. Esto va más allá de mis cuestiones personales, por las cuales tuve que ir moviéndome de una casa a otra! O de una provincia a otra 🙃. Cada uno tiene sus temas propios! A todos nos puede pasar, la situación es dificilísima PARA TODOS!!! Hay provincias que están con más o menos casos que otras. En el caso de la mía, la cosa se complicó 😓.", destacó acerca del delicado momento que se vive en la provincia del norte.

"Aprovecho este posteo para solidarizarme con las familias que se vieron afectadas y los abrazo FUERTE!!! 💞

Y también para recordarles LO IMPORTANTE QUE ES CUIDARSE, RESPETAR LAS NORMAS DE SEGURIDAD Y DE CIRCULACIÓN!!! (Si sos de alguna provincia como yo, averigua cuáles son las de ese lugar concretamente y fíjate que tendrías que hacer). Si tenes que salir a trabajar o a lo que sea que tengas que hacer, CUÍDATE SIEMPRE!!! Lamentablemente esto va a seguir. Pero la vida también continúa!!! 💫Así que tratemos de seguir siendo FUERTES y ponerle la mejor cara y actitud a esta situación, que parece de película, pero no lo es! 🥴", resaltó.