"Y si andan bajón, clavate...": Flor Vigna tiró la posta en Instagram

martes, 18 de agosto de 2020 00:00

Flor Vigna hace de todo para ponerle onda a la cuarentena en su casa y este lunes se enfrentó a un desafío.

"No entiendo cómo puedo desorganizar tanto mi casa si vivo sola. No sé cómo voy a hacer cuando tenga hijos", contó en sus historias en Instagram. Allí mismo pidió sugerencias para hacer una playlist con canciones interpretadas por mujeres para escuchar. "No importa si son canciones del año del cul*", acotó.

Después, un video mostró las consecuencias de su pedido: "La única forma que disfruto lavar los platos es con música moviendo el toto 🤣Buen lunes pa todos y si andan bajón clávate una linda cumbia que levanta fuerte", posteó. No sabemos si logró ordenar toda su casa pero que le puso onda, seguro.