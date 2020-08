Un fuego: Natalia Oreiro y Facundo Arana, nuevamente juntos

martes, 18 de agosto de 2020 18:48

La cantante y actriz Natalia Oreiro ya subió a plataformas digitales la versión en ruso de uno de los clásicos de su repertorio “Me muero de amor”, cuyo clip la reúne nuevamente con el actor Facundo Arana, su pareja de ficción en la tira “Muñeca brava” (1998-99)



El video de esta pieza fue dirigido por el uruguayo Martín Sastre, también responsable del documental "Nasha Natasha" que la plataforma Netflix estrenó el 6 de agosto último y que se basa un tour de recitales por 16 ciudades de Rusia en 2014.



“El amor incondicional de mis seguidores rusos me conmueve. Cuando me preguntan el porqué no tengo una respuesta, porque es algo que te pasa en el corazón”, le dijo Oreiro a Télam antes del estreno del filme.

Mirá la versión rusa: