"Siento la misma pasión y el mismo amor": el aniversario más especial de Abel Pintos

View this post on Instagram

Hoy se cumplen 25 au00f1os de mi primer concierto. En mi querida Escuela nu00famero 58 u201cDu00eda del caminou201d, de mi querido Ingeniero White. Con mi hermano, amigo, cu00f3mplice, colega @pintosag a mi lado (u00a1felices 25 au00f1os de mu00fasica compartida chaval!) como todos estos au00f1os (y, Dios quiera, los que queden por andar) 25 au00f1os de haber decidido que a partir de ese du00eda, la mu00fasica iba a ser, ademu00e1s de mi pasiu00f3n, mi trabajo, mi oficio y mi camino en la vida. Siento la misma pasiu00f3n, el mismo amor y el mismo respeto por esta alegru00eda, privilegio y bendiciu00f3n que Dios me da cada du00eda y que ustedes acompau00f1an con tanta consideraciu00f3n. 25 au00f1os de gracias a tod@s y cada un@ de l@s que me apoyaron de alguna u otra manera. Con todo mi corazu00f3n. 25 au00f1os de gracias. Nos vemos en la mu00fasica u2665ufe0f #abel #25au00f1os