¡Lo intuyó!: Evelyn Von Brocke le "anticipó" por teléfono la separación a Fabián Doman

lunes, 17 de agosto de 2020 18:48

El periodista Fabián Doman y su esposa María Laura de Lillo se separaron a un año de casarse y tres de relación. La noticia se conoció este lunes pero la ex del conductor, Evelyn Von Brocke supo que algo no andaba bien hace casi un mes.

Consultada por el tema en "Cortá por Lozano", la panelista fue sincera. "Él me llamó hace tres semanas. Estoy en una situación de mucha amistad con él. Somos amigos hoy y nos consultamos las cosas de los chicos", empezó su relato.

"Me pidió un consejo con respecto a algo. Le dije: No te escucho bien, me parece que estás en una situación". Me respondió: "Quedate tranquila que estoy bien", agregó.

Vero Lozano, impactada por la charla, le preguntó: "¿Te consultó por algo en esta situación en particular; que no sabía que hacer?" Y ella, señaló: "Él quería hacer un cambio de domicilio. Me pidió un consejo y se lo dí. Me insistió "¿Pero por qué me estás diciendo esto?" Le dije: "Soy muy intuitiva; supongo que me doy cuenta de las cosas y no te oigo bien". Fabián está casado con su profesión".