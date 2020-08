Brancatelli: "este grupito de gente que manifestó me da asco"

lunes, 17 de agosto de 2020 21:59

"Asco". Con esa palabra, el panelista de Intratables, Diego Brancatelli criticó a los argentinos que marcharon en todo el país en contra del gobierno nacional. El periodista, que en más de una ocasión se expresó en comunión con el kirchnerismo, definió a la marcha como "una radiografía" y una expresión clara de lo que es "poner en riesgo la situación sanitaria del país".

La marcha de este lunes se originó en las redes sociales con los hashtags #17ASalimosTodos y #17ABanderazoporlaLibertad. Fue en representación por el Día de San Martín, en contra de libertades avasalladas y especialmente en contra del proyecto de la reforma judicial. Ésta es la tercera vez que los sectores opositores se manifestaron durante la vigencia de la cuarentena, ya habían organizado marchas el 20 de junio y el 9 de julio.

"Este grupito de gente que manifestó me da asco", aseguró Brancatelli en cuanto inició el programa y en cuanto tomó la palabra cedida por Fabián Doman. "No es agresivo (...) me da asco realmente, me repugna", puntualizó.

La multitudinaria manifestación se dio tanto a pie como dentro de las movilidades en todo el país, pero muy especialmente en el obelisco. Todos se movilizaron con banderas y carteles en los que además pidieron por la independencias de los poderes. Sobre esto, Brancatelli resaltó que los que participaron de la marcha "son unos delirantes" y "no sabían por qué prostestaban".

"Hicieron una orca con la imagen de Alberto Fernández, a vos te parece", dijo con notoria bronca y luego agregó: "queda expuesta lo que es, se alegran de poner en riesgo la situación sanitaria, no tenían idea de qué manifestaban, colgaban de una orca la imagen de Alberto Fernández".