"Sabía que de su mano sería feliz": el posteo a corazón abierto de Lizy Tagliani

Feliz dia... yo no podru00eda ser feliz si mi niu00f1o sufriu00f3. Agradezco tanto a mi mamu00e1 por acompau00f1arme siempre. Y deseo de corazu00f3n que cada adulto pueda entender la importancia de una infancia feliz ud83dude04 y no solo materialmente hablando... amaba y amo los regalos desde muy pequeu00f1a pero nunca nada fue mu00e1s hermoso que tomar la mano de mi mama y encarar para la parada del colectivo o para el almacen o para donde sea... sabia que de su mano siempre seru00eda feliz y estaru00eda segura.