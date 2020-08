Romina Yan conmovió en un tierno video por el día del Niño

View this post on Instagram

Todos y hasta la persona mas viejita tienen algu00fan lugar del corazu00f3n guardado a su chiquitito o a su chiquitita al que alguna vez fue, y todos los que alguna vez fueron chiquitos y tuvieron sueu00f1os y ganas, fuerza y mucho amor para dar. Por eso yo quiero que pensemos con mucha fuerza en los grandes para que hoy puedan reencontrar en los ojos de sus chicos a sus propios chiquititos. #FelizDiaDelNiu00f1o