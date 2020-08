¡La descosen!: Agustina y Damián, de Bake Off Argentina, impactaron con una nueva destreza

domingo, 16 de agosto de 2020 12:18

Agustina Guz y Damián Pier Basile no dejan de mostrar su versatiilidad, no sólo para la pastelería. Los exparticipantes de Bake Off Argentina (del que Damián fue ganador) y socios en clase virtuales, impactaron con un video en redes sociales.

"LO QUE EXTRAÑAMOS EL VERANO LPM @agustinabakeoff", posteó Damián con imágenes que los muestran bailando con mucho ritmo, cuando se encontraron en el verano antes de la cuarentena.

Ella le respondió: "qué manera de divertirnos con tan poco. Todo el día así a mate, baile, tortas y karaoke. Déjenme libre para volver a Rosario🙏". Sus seguidores los elogiaron y varios los impulsaron para ir al Bailando. ¿Querrán?