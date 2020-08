Oriana Sabatini hizo estallar Instagram con una foto súper hot

sábado, 15 de agosto de 2020 00:52

Oriana Sabatini revolucionó a miles de sus seguidores al compartir una foto el cual luce si figura corporal con una bikini de color naranja. La canatante mostró el tatuaje lateral que se hizo sobre sus costillas, en el cual recita la frase 'Karma is me' ("El karma soy yo"),

Oriana lució su cuerpo con tono tostado y una bikini color naranja resaltándolo, mientras se la puede ver agarrándose la cabeza con ambas manos y, con el pelo mojado de haber estado en la pileta, disfrutando del agua y del cálido aire que corre en Italia, donde vive junto a su novio, el futbolista Paulo Dybala.

"Quiero ser vos", "tan hermosa sos", "hermosa por dentro y por fuera", "no me hagas esto", "ok, me enamoré", "fuego", fueron algunos de los mensajes que le dejaron al pie del posteo sus seguidores, cosechando así cerca de 300 mil "me gusta" en cuestión de minutos, y provando que la publicación se tiña de emojis de fuegos, bombas y corazones de sus fanáticos, que nunca dudan en llenarla de halagos.